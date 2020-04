Jia Ruskaja

“La Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza, non potendo celebrarlo come programmato, data la situazione di emergenza, ricorda che il 19 aprile ricorre il 50esimo anniversario della morte di Jia Ruskaja, fondatrice e storica direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza fino al 1969, che dedicò tutte le sue energie al rinnovamento e alla diffusione della cultura di danza”. È quanto si legge in una nota della Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza.

E ricorda ancora Chiara Zoppolato, presidente della Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza: “era una donna intelligente, colta e affascinante, convinta sperimentatrice delle nuove correnti culturali come danzatrice e come coreografa prima, creò poi una Istituzione in cui allo studio pratico e teorico della danza, nelle sue forme di tecnica accademica e tecnica moderna, si affiancava lo studio della cultura umanistica, con la frequenza contemporanea della scuola media e del liceo classico”.

“Negli anni della sua direzione l’Accademia offri’ alle sue allieve molteplici esperienze di arricchimento artistico con i più famosi esponenti della danza internazionale – prosegue Chiara Zoppolato, che è stata allieva della Ruskaja e poi insegnante in Accademia – sia nel campo della danza classica, che in quello della danza moderna. Nel 1963 fondo’ l’Opera dell’Accademia Nazionale di Danza, ente morale finalizzato al sostegno degli studenti con sussidi e borse di studio, e alla promozione di iniziative artistiche che tornassero a vantaggio degli alunni dell’Accademia”.

Ed infine è sempre Chiara Zoppolato che ricorda: “Alla sua morte lascio’ erede del suo considerevole patrimonio personale l’Opera dell’Accademia Nazionale di Danza, successivamente trasformatasi in Fondazione, che dopo varie vicissitudini è recentemente rinata”.