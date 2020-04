L’Accademia di Belle Arti di Frosinone debutta nella fiction televisiva. Parte del set della fiction “Vivi e lascia Vivere”, interpretata dall’attrice Elena Sofia Ricci e in onda da giovedì 23 aprile in prima serata, per 6 serate, su Rai1, è stato realizzato dai docenti e dagli studenti del corso di Fashion Design.

Nella fiction, la protagonista Elena Sofia Ricci è una madre costretta a ricominciare la propria vita per amore dei suoi tre figli. Ed uno dei tre ragazzi è una studentessa di fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove è ambientata la fiction.

Così è stato chiesto all’Accademia di Frosinone di collaborare a ricostruire l’ambientazione. Alcuni lavori portati avanti dai docenti del corso di Fashion Design Giuseppe Iaconis e Alessandra Di Pofi, con il supporto degli studenti, saranno presenti così nella fiction di Corsicato.

Il set, gli abiti, disegni e i progetti che costruiscono il Dipartimento di Moda sono stati appunto realizzati con l’aiuto dei professori e degli studenti del corso di Fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Per la prima volta su un set televisivo, gli studenti hanno collaborato alla realizzazione di scenografie e modelli che ricreassero la didattica universitaria che prevede la formazione di professionisti nel settore della moda e del design.

Il corso, uno dei tanti presenti in Accademia di Belle Arti a Frosinone, è di sicuro un fiore all’occhiello dell’istituzione presieduta da Ennio De Vellis e diretta da Loredana Rea. Gli studenti partecipano infatti da anni, e con ottimi risultati, ad iniziative come la Settimana della Moda o altre manifestazioni di grande prestigio.

La partecipazione ad un set per la realizzazione della fiction è un nuovo passaggio e delle nuove e gratificanti esperienze per gli studenti che si apprestano, una volta terminato il loro corso di studi, ad entrare con un bagaglio di grande esperienza e professionalità nel mondo del lavoro.