Mezza russa e mezza inglese, totalmente diva. A 75 anni, ancora un’ icona di femminilità molto più libera e trasgressiva di tante influencer eternamente mezze nude e in posa sui social. Una che ha vinto tutto, Helen Mirren: un Premio Oscar, tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards, un Tony Award, due premi come migliore attrice a Cannes e una Coppa Volpi a Venezia. A Berlino è stata invitata per ricevere l’Orso d’oro alla Carriera, in una serie di interviste Helen Mirren è tornata a parlare di sé, delle sue interpretazioni premiate e coraggiose, talvolta scandalose, del sessismo contro cui si batte da sempre e della sua fama di “rompiscatole” che si porta dietro, e a cui non rinuncia, divertita.

(LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. (LaPresse) – Una delle clausole del contratto pretese dall’attrice è che le foto che faranno parte delle campagne dei cosmetici anti-età (come il siero concentrato a tripla azione) non dovranno essere ritoccate in alcun modo. (LaPresse) – Una vita passata sul palcoscenico a recitare Shakespeare e un Oscar vinto nel 2007 per la sua interpretazione della Regina Elisabetta in ‘The Queen’ hanno fatto di Hellen Mirren una delle grandi star del Regno Unito. Nello spettacolo teatrale ‘The Audience’ l’attrice è tornata a vestire i panni della sovrana (nella foto). (LaPresse) – A 69 anni compiuti, Mirren è stato scelta come nuovo volto di L’Oréal Paris a dimostrare che l’industria cosmetica sta cambiando strategia di marketing puntando sempre più su una clientela non più giovanissima che poi, statistiche alla mano, è l’unica che può permettersi di comprare i prodotti. (LaPresse) – Per Mirren, da sempre molto impegnata nel sociale, questo contratto con L’Oréal Paris è anche l’occasione per trasmettere, attraverso le immagini pubblicitarie, un messaggio a cui crede molto: le donne devono imparare ad amare loro stesse a tutte le età, senza voler sembrare per forza giovani attraverso la chirurgia estetica. (LaPresse) – ‘Spero – ha detto Mirren – di poter ispirare alle donne non più ragazzine una maggiore fiducia in loro stesse, lasciando naturali i loro sguardi’. (LaPresse) – Nelle campagne in cui apparirà il volto di Helen Mirren le rughe, poche in verità, che circondano i suoi occhi dovranno restare esattamente dove sono. (LaPresse) – Nonostante il suo vero cognome sia Mironova, eredità del padre russo, Helen Mirren è considerata l’icona del teatro e del cinema inglesi. Nella foto, con il regista svedese Lasse Hallstrom. (LaPresse) – Da sempre considerata una delle donne inglesi con più fascino Mirren non ha mai creduto troppo in quei complimenti: ‘Non ho mai pensato a me stessa come a una gran bellezza, ho sempre pensato di essere ok, e non ho mai fatto chissà cosa per apparire migliore di quella che ero’. (LaPresse) – mantenere tonico e magro il suo corpo l’attrice non fa nulla di esagerato e non si sottopone, come accade a quasi tutte le star, a stressanti sessioni di allenamento e a regimi alimentari estremi. (LaPresse) – A tavola controlla le porzioni e mangia in maniera sana ogni giorno, per non dover poi passare dei periodi di quasi digiuno per rientrare nei vestiti. (LaPresse) – In palestra ci resta solo 12 minuti al giorno in cui esegue esercizi di stretching, ginnastica ritmica e allungamenti. (LaPresse) – Per restare così in forma alla sua età Helen Mirren ha certamente un jolly nascosto, e si chiama genetica. Previous

Il corpo come un’arma, il talento contro i pregiudizi

Già agli esordi cinematografici, Helen Mirren (che era già impegnata fra tv e teatro) non aveva paura di niente: dall’esordio nientemeno che con Luis Bunuel in Violenza per una giovane fino ai capolavori dell’arrabbitissimo free cinema inglese (O Lucky Man, insieme al Malcolm MacDowell che poi diventerà l’Alex di Arancia Meccanica con Kubrick) e Messia Selvaggio, dello scandaloso Ken Russell, in cui si mostrava completamente nuda senza nessuna vergogna. Poi la decisione di accettare il ruolo in uno dei film più censurati di sempre, il Caligola di Tinto Brass. Da lì, una carriera ricchissima, fino al ruolo da Oscar nei panni della regina Elisabetta in The Queen, e una versatilità che le permette di lavorare con grandi autori come pure sul set di film d’azione che fanno sfracelli ai botteghini (Red, Fast & Furious). Non senza tralasciare di lavorare con Luc Besson in Anna, incurante delle accuse di molestie sessuali piovute addosso al regista di Nikita e Leon. Tipa libera e di carattere, la Mirren, che stuzzicata sul nudo in tempi di molto minore protezione delle attrici, a Berlino ha detto: “Quando ero giovane non c’erano gli intimacy coach sul set prima delle scene di sesso. Non è divertente essere l’unica donna nuda in un set pieno di uomini, ma la cosa la si affronta con una minuziosa coreografia di movimenti. Come ha fatto mio marito Taylor Hackford, regista di Ufficiale e Gentiluomo, dove Debra Winger e Richard Gere sono protagonisti di una delle scene più sensuali del cinema”.

E’ bello invecchiare, e farlo da rompiscatole

Sull’età che avanza (75 anni splendidamente portati) Helen Mirren ha detto: “Oggi mi sono goduta questo miracolo in diretta, la mia geolocalizzazione attraverso il telefonino, avrei voluto che Kurt Cobain fosse vivo per divertircisi. Accadono un sacco di cose interessanti, se fossi morta giovane le avrei perse. Quindi mi son detta: ok, invecchierò“. In anni molto precedenti il MeToo, nel 1975, la Mirren divenne celebre per un battibecco televisivo col presentatore Michael Parkinson, all’epoca accusato di essere sessista: “Non credo fosse misogino, più che altro era un dinosauro dal punto di vista culturale“. Sul suo amore per la recitazione: “Ho cominciato perché Londra era tutta un fremito di creatività e io volevo esserne parte. Ma poi ho capito che era una forma di disciplina, e un modo per mostrarmi con tutte le mie sfumature di essere umano“. Sulla regina britannica: “Ho visto il suo guardaroba e mi sono messa le mani nei capelli. Lei non è vanitosa, si veste come le dicono di fare. L’unico suo desiderio è andarsene a spasso con i suoi cani”. E circa il suo notorio caratterino: “Scelgo i copioni con un mix di istinto e cuore. Nella film Quel lungo venerdì santo non ne potevo più di starmenene in un angolo a fare la pupa del boss. Così mi presentavo al regista avendo riscritto intere parti del copione per dare più spessore al mio personaggio. Mi hanno lasciato fare. Ero una gran rompiscatole, e non sono cambiata in questi 40 anni”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram