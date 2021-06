Il videoclip “Libertà” del cantautore siciliano Peppe Lana, per la Regia di Gianni Cannizzo, vince il premio “Miglior Socialclip 2021” al prestigioso Festival Tulipani di Seta Nera, andato in onda ieri sera su Rai Due con la conduzione di Pino Insegno e Elena Ballerini.

Ad assegnare il premio, la cantautrice e direttrice artistica della categoria “SocialClip” Grazia Di Michele ed il cantautore Bungaro: “per la raffinatezza e l’originalità dell’idea e per l’alta qualità nella realizzazione del video, dal punto di vista dell’interpretazione degli attori, delle scene, dei costumi, della fotografia e del montaggio”. Il Festival Tulipani di Seta Nera, giunto alla quattordicesima edizione, ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani autori, premiando cortometraggi, film, documentari e videoclip che con le proprie opere valorizzino il concetto di “diversità”.

“Libertà” aveva già vinto, nell’ambito del festival, il Premio Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, per aver diffuso il tema di uno stile di vita sano e consapevole individuando ed evitando i rapporti basati sullo sfruttamento, sulla manipolazione, sulla sudditanza psicologica, su quanto fa ammalare le persone e la Società”

Un doppio traguardo, dunque, per il videoclip diretto da Gianni Cannizzo che arriva dopo la vittoria come “Best Music Video” al Montreal Indipendent Film Festival e come “Best Director” al Munich Music Video Awards. A ritirare il premio il cantautore Peppe Lana, in rappresentanza del regista e della troupe di cui ricordiamo lo scenografo, Fabrizio Lupo, il direttore della fotografia, Gabriele De Palo, gli attori Giuseppe Lo Piccolo e Federica Greco. Il lavoro è frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e L’Accademia di Belle Arti di Palermo.

“Libertà è andare oltre l’appiattimento dell’uguale che la società con i suoi meccanismi offre come unica possibilità” – dichiara il cantautore Peppe Lana. “Libertà è non aver paura di mostrare le proprie debolezze e decidere di vivere la propria vita invece di interpretare il ruolo che impone il contesto. Libertà è coraggio, coraggio di essere diversi, per essere sé stessi.”

“Sono davvero felice del percorso che Libertà sta facendo nei festival ma soprattutto nei cuori delle persone che dimostrano sempre una sensibilità particolare per questo nostro videoclip musicale” – dichiara il regista Gianni Cannizzo – “Vincere il premio Miglior SocialClip al Festival Tulipani di Seta Nera riempie di gioia e orgoglio i cuori di chi ci ha lavorato. È un premio che vogliamo dedicare a tutte le persone che hanno il coraggio di cercare la propria libertà.”