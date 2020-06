Pubblicato il: 18/06/2020 15:11

Ilary Blasi sarebbe in pole position per una ricca ‘doppietta’ televisiva, che la renderebbe assoluta protagonista della prossima stagione sul piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni del settimanale ‘Oggi’, infatti, la presentatrice romana è la candidata numero uno non solo per la conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’, ma anche de ‘Lo Show dei Record’, al fianco a Claudio Amendola.

Dopo l’addio al Grande Fratello Vip la scorsa stagione, la moglie di Francesco Totti si era presa una pausa dalla tv. Uno stop che sembrerebbe però, se i rumors venissero confermati, più che ricompensato da una grande stagione al timone di due dei più importanti programmi di intrattenimento di Mediaset. La quale però non ha ancora confermato le indiscrezioni.