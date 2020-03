Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dallo scorso 13 marzo, ‘In due a lottare’ (2020 – Around the Music) è il nuovo singolo di Michelangelo Vizzini, in arte Michelangelo, divenuto virale su Tik Tok a pochi giorni dalla sua pubblicazione. Al momento il più condiviso sul social netowork che al momento riscuote grande successo tra i giovani.

A fronte di tutto ciò che cambia, l’amore vero rimane, non arrendendosi al tempo, alle difficoltà e alla logica delle scelte umane: ‘In due a lottare’ parla di questo e in meno di una settimana questa canzone è stata già utilizzata in migliaia di video pubblicati sui profili di famosi ‘tiktokers’ ed influencers, tra cui spiccano i nomi di Cecilia Cantarano (1,5m di followers), Virginia Montemaggi (4,6m di followers), Giulia Paglianiti (+700k followers), Vincenzo Cairo (584k followers) e la stessa fidanzata di Michelangelo, Emily Pallini (479k followers).

Anche nei video pubblicati su Tik Tok da Michelangelo – il cui profilo conta +202k followers – non mancano visualizzazioni, likes e feedback positivi sul brano. ‘In due a lottare’ è disponibile su Spotify.