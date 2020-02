Un vestito rosso fuoco, scollatissimo e avvitato. E’ quello creato dalla Sartoria Daphne di Sanremo per Dalida per l’edizione 1967 del Festival ed esposto fino al 16 febbraio negli spazi del Forte Santa Tecla di Sanremo organizzata da Rai Teche e Rai Direzione Creativa per raccontare i 70 anni della kermesse canora. La cantante adorava questo vestito, nato in una piccola sartoria artigianale, espressione dell’inimitabile Made in Italy. Un abito che avrebbe dovuto sottolineare l’affermazione della canzone ‘Ciao amore ciao’, nella quale Luigi Tenco credeva profondamente e che avrebbe suggellato simbolicamente, l’amore tra l’autore e l’interprete italo-francese. Tenco e Dalida erano una coppia, ma all’epoca, la loro casa discografica sconsigliò di ufficializzare la relazione. La canzone venne poi esclusa dalla Finale del Festival e il bellissimo vestito rosso, che nessuno meglio di Dalida avrebbe potuto indossare, rimase chiuso in un armadio.