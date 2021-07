“Quanto mi mancava il palco, quanti mi mancavate voi…”. Francesca Michielin è tornata al suo pubblico e venerdì 30 luglio sarà in concerto alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (ore 21,15), per la serata inaugurale del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle”: un mese di spettacoli con ospiti, tra gli altri, Gianna Nannini, Max Pezzali, Niccolò Fabi, Willie Peyote, Marco Masini, Michele Bravi, Giovanni Allevi, Enrico Brignano, Jonathan Canini, Roberto Cacciapaglia… Tutti sui palchi di due secolari fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, la Fortezza delle Verrucole e la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

Nel tour “Live – Fuori Dagli Spazi” – prodotto da Vivo Concerti – Francesca Michielin presenterà il nuovo progetto discografico “FEAT (Fuori dagli Spazi)” oltre alle hit del suo repertorio.

“FEAT (Fuori dagli Spazi),” è un album che è cresciuto e si è arricchito per raccontare la bellezza dell’incontro, attraverso l’unione di artisti e amici di generi diversi in un progetto collettivo. Alle tracce del precedente “FEAT – Stato di natura”, si aggiungono i brani “Chiamami per Nome” con Fedez, “Cattive Stelle” feat. Vasco Brondi, e due inedite collaborazioni: “Se Fossi” feat. Mecna, ritmato desiderio di poter essere tutto ciò che riesce a rendere felice chi ci è accanto, e “Pole Position” feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, racconto di quanto a volte sia necessario e allo stesso tempo difficile voltare pagina.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. I biglietti – posto numerato 28,75 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18.30; domenica e festivi: 10/12.30 – 16/17.30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13).