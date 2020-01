(Fotogramma)

“Cosa si può fare o dire davanti a questo strazio, a tanto dolore a tanta devastazione. L’inferno ci sta venendo a cercare”. Alba Parietti, dal proprio profilo Instagram, dedica una lunga riflessione alla drammatica situazione dell’Australia, devastata dagli incendi.

“Gli uomini con la loro perfidia, la loro vanità, la loro cattiveria hanno distrutto tutto. Non si è vivi, non si è umani, non si conosce più la tenerezza, non si conosce più la compassione. Si tenta di non guardare per non morire di struggimento. Il dolore che dovremmo provare se capissimo nel profondo il dolore altrui ci ucciderebbe, ci annienterebbe, ci toglierebbe la voglia di sorridere per sempre”, scrive.

“Non riesco a disinteressarmi di chi soffre, di chi muore tra atrocità, che siano animali o persone. Muoio ogni giorno insieme a tutto ciò di bello che muore. Siamo lontani dall’Australia ma era bello immaginarsela verde un paradiso dove gli animali e la natura erano un mondo magico e magnifico. Ora siamo tutti più tristi e miserabili. Il mondo sta finendo tra egoismi e volgarità, violenza e tutti siamo coinvolti nella sua distruzione. Soprattutto noi indifferenti”.