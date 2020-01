Giancarlo Magalli (Fotogramma)

“Incidente brutto, ma non si è fatto male nessuno. Per fortuna”. A scriverlo su Facebook è Giancarlo Magalli, che mostra nel post le foto di un’auto, una Smart, la cui parte anteriore appare completamente distrutta. All’interno dell’auto, che sembrerebbe trovarsi sul raccordo anulare di Roma, gli airbag sono scoppiati, il vetro anteriore è spaccato e gli oggetti all’interno sono volati in tutto l’abitacolo. Immediata la reazione al post degli amici e dei fan, che esprimono solidarietà al conduttore mostrandogli affetto e vicinanza.