“Sono ateo, quella delle donne è una religione che non professo più”. Stefano De Martino, in collegamento con Domenica In dallo studio di Made in Sud, con una battuta dribbla le domande di Mara Venier sulla vita privata, finita nuovamente sotto i riflettori per il rapporto con Belen. “È discolo, indisponente e maleducato”, interviene Biagio Izzo. “Va appresso alle donne, anzi sono le donne che gli vanno appresso”, aggiunge.