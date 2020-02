“Con Fedez abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. E’ un periodo che ricorderò sempre con affetto. A livello musicale sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sono canzoni di cui vado orgoglioso”. J-Ax, a Verissimo, si esprime così sul sodalizio artistico con Fedez.

Capitolo Articolo 31: “Quando finisce una storia di lavoro, di amore o di amicizia, ci sono sempre dei motivi e ognuno ha la sua verità. Le band ogni tanto si sciolgono e non voglio dirvi i motivi, perché si finisce per dire cose negative sull’altra persona”, afferma. “L’ho buttata sull’arte, ho detto di voler fare qualcosa per far contento soprattutto me”, aggiunge pensando al divorzio da DJ Jad. “Il mio primo disco da solista non fu un successo commerciale, in quegli anni mi è capitato” di avere paura di fallire. “Abbiamo iniziato a suonare nei club e a crearci un pubblico. Oggi la gente decide da sola cosa ascoltare, in quegli anni decidevano ancora i giornali o le radio. Io ho ricominciato da zero”.