“Johnny Depp ha salvato il 2020”; “Unica gioia 2020. Olio su tela”. E poi l’hashatg che vola di social in social: #JohnnyDeppisonInstagram . “Il mio più grande sogno si è avverato”. “Raaaagaaaa. Johnny Depp è su Instagram” con un profluvio di cuori e una Gif di Mara Venier che con un bicchiere di vino rosso: Salute a tutti!”. C’è anche Alberto Angela con una meme che dice: “Ciò di cui stiamo parlando è un fatto storico che verrà ricordato nei secoli”. E via di battuta in battuta, di gag in gag, per celebrare l’arrivo della star di Hollywood su Instagram dove ha appena aperto un account che ha polverizzato qualsiasi altro record precedente di gradimento, compreso quello di Jennifer Aniston. Un milione e 800 mila follower in un giorno. Come lui nessuno mai. D’altra parte nessun attore da anni riesce a essere più iconico del pirata Jack Sparrow, sex symbol che al talento di attore unisce una bellezza lontana dai classici canoni e una grande dose di ironia. Così, giusto per non smentirsi, eccolo debuttare su Instagram con questa auto descrizione: “attore occasionale”.

Insomma, Johnny non si smentisce nemmeno in quarantena. E così eccolo apparire nel suo primo post. Jeans, bretelle e camicia a maniche corte, giusto per far intravvedere i tatuaggi che gli ricoprono le braccia. “Ciao a tutti., sto registrando qualcosa per voi. Datemi un minuto”. Annuncia seduto su una panca, una parete di roccia alle spalle e tantissime candele a illuminarne il viso. Poco dopo rieccolo, stavolta in video. Otto minuti di consigli e raccomandazioni, espresse con grande dolcezza e umiltà. “ Questa è la mia prima esperienza sui social network: non avevo mai avuto una vera ragione per entrare in questo mondo. Ma ora è il momento di aprire il dialogo dato che la minaccia di un nemico invisibile ha già causato tragedie immensurabili e danni enormi alla vita delle persone”.

Il messaggio continua con un moto di speranza: “Per quelli di voi che sono stanchi ho un messaggio di speranza. Eccoci. Prima di tutto e sopra ogni cosa prendetevi cura di voi, state bene e state nelle vostre case”, scandisce Depp. E poi dà le sue indicazioni, come un vero leader di un esercito globale: “Dobbiamo usare al meglio questo tempo stando vicino alle persone che amiamo. Questo tempo in isolamento può essere usato per imparare molte cose. La noia non è ammessa. Non è concesso annoiarsi. C’è sempre qualcosa da fare. Disegnate, leggete, dipingete, pensate, fate riprese con il telefono. Suonate uno strumento se lo sapete fare. Imparate a suonarlo se non lo sapete fare ancora. Tenete impegnata la mente. Aiutiamoci l’uno con l’altro e vinceremo”.

E lui, indubbiamente, ha già vinto. Buttandosi alle spalle tristi beghe matrimoniali e impegnando al meglio anche il suo talento di musicista. Proprio in questi giorni è uscita la cover di “Isolation”, il celebre brano di John Lennon., in cui Johnny Depp è al fianco del leggendario chitarrista Jeff Beck. Il brano è disponibile sulle piattaforme streaming e download su etichetta Atco/Rhino Records. “È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia lo scorso anno” ha dichiarato Jeff Beck . “Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare”. Così ora Depp in verso Lennon ci ricorda: “Abbiamo paura di tutti. Paura del sole”. E aggiunge: “Speriamo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme”.