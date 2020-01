“Un bacio fuori luogo”. Katia Ricciarelli reagisce così, a Domenica In, vedendo le immagini del ‘celeberrimo’ bacio tra il suo ex marito Pippo Baudo e Luciana Littizzetto nell’edizione 2003 di Sanremo. “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve far quello”, dice Ricciarelli a Mara Venier. Sullo schermo scorrono le immagini di un altro bacio ‘appassionato’, quello che Katia Ricciarelli ‘subì’ da Luca Giurato in un’altra edizione di Domenica In. “Quello m’ha ‘violentata’… non ho potuto esimermi dal gioco. Pensavo ad un gioco, invece m’ha preso… Luchino era molto vivace, intraprendente”, sorride l’artista.