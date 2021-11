Sylvia Pagni, con la sua fisarmonica, sarà presente nell’orchestra del programma “D’IVA” di Iva

Zanicchi, che sarà trasmesso in prima serata il giorno 4 e 11 novembre su Canale 5. L’artista

abruzzese Sylvia Pagni, in questo periodo, è una dei componenti del Muro nel programma All

Togheter Now edizione 2021, condotto dalla Michelle Hunziker.

Entrambi i programmi sono trasmessi in prima serata su Canale 5 e sono diretti magistralmente

dal regista Roberto Cenci.

Sylvia Pagni, musicista e direttore d’orchestra, è considerata una delle migliori fisarmoniciste a

livello mondiale. Il calco della sua mano si trova nel Museo impronte dei Grandi della Fisarmonica

Classica e Contemporanea a Recoaro Terme. NeI Museo si conservano i calchi della mano dei più

famosi fisarmonicisti e compositori del mondo.