Un’iniezione di energia e ottimismo ma anche di quella spavalderia che non guasta mai. Shade riesce a trasformare l’uscita di un nuovo singolo in qualcosa di veramente unico e spettacolare. Già perché la sua “Autostop”, che si candida ad essere uno dei brani più ascoltati dell’estate, arriva preceduta da un freestyle vertiginoso e divertente: dieci differenti stili di musica, dal Reggaeton al Chili, dalla Trap House all’Hip Hop fino addirittura al “Barbiere di Siviglia”, rivisitati ad hoc e disseminati di “indizi” sul suo nuovo singolo. Il tutto, in un solo minuto.

[embedded content]

In quanto ad “Autostop” (prodottada JARO in collaborazione con il team di Itaca e i uscita il 16 giugno, Shade, ovvero Vito Ventura, ha anticipato a Tiscali in questa videointervista che cosa c’è dietro quel testo che racconta la voglia di staccare. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità, si tratta di una voglia più che condivisibile.

Nella video intervista il giovanissimo rapper, un autentico hit maker con all’attivo 8 dischi di Platino e 3 Oroparla anche dell’esperienza a Sanremo dell’anno scorso e risponde sull’ipotesi di tornare al Festival per la prossima edizione.