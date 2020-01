“Abbiamo avuto un grosso problema a casa. Un problema grosso, grosso, grosso, che per fortuna ora si è stabilizzato. Il cielo ci manda gli strumenti per capire determinate cose: quindi io ora mi diverto e cerco di vivere più libera possibile”. Arisa si confessa nel salotto di Vieni da me.

“Quando ho vinto Sanremo non sono riuscita a gioire. Mi preoccupavo per quello che mi avrebbe aspettato… Casa grande, pennello grande…”, dice. “Ho sprecato tante opportunità per la paura, vengo da una terra che difficilmente sa gioire e valorizzare se stessa. Come persone, non ci sappiamo vendere. Pensiamo sempre di non meritare. Sono cresciuta a Pantano di Pignola, provincia di Potenza. Sono cresciuta così, mi preoccupo sempre di quello che mi aspetta”, dice la cantante.