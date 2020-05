“Nell’ufficio della signora Pivetti circolavano persone che mi facevano paura, facevano parte della banda della Magliana”. Dopo queste parole pronunciate da Lele Mora nel salotto di Barbara d’Urso, lo scandalo delle mascherine che ha travolto l’ex presidente della Camera e di cui si stava parlando in studio è passato in secondo piano. (Guarda il video)

Le accuse di Lele Mora

A Live – Non è la d’Urso Lele Mora ha spiegato di aver lasciato la società della Pivetti perché aveva visto delle persone che non gli piacevano. Dopo queste dichiarazione il giornalista Gianluigi Nuzzi anche lui presente in studio ha chiesto all’ex agente dello spettacolo di essere più preciso. A questo punto Mora ha raccontato: “Nell’ufficio della signora Pivetti circolavano persone che mi facevano paura, facevano parte di un’organizzazione criminale romana, facevano parte della banda della Magliana. Il signore che mi ha minacciato si chiama Giuseppe e la Pivetti sa chi è, io queste persone le ho viste e sono andato via perché sono stato minacciato da queste persone”.

La replica della Pivetti

Un’accusa davvero pesante da cui Barbara D’Urso ha preso immediatamente le distanze e a cui la Pivetti ha risposto così: “Sono rimasta allibita e molto male ascoltando quello che ha detto Mora, perché Lele l’ho sempre considerato un amico, lo dovrò querelare per diffamazione. Sono stata io a chiedergli di andare via. Le cose non sono andate come dice lui”.