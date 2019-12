(Fotogramma)

Natale rovinato per Taylor Mega. A confermarlo la nota influencer che in un video pubblicato sulle storie di instagram racconta di aver subito un furto nel suo appartamento a Milano mentre, a quanto si apprende, si trovava a Udine a festeggiare il Natale con la famiglia. “Mentre stavo a Udine -racconta Taylor- mi è scattato l’allarme ed ho subito avvertito le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora all’interno dell’appartamento”.

Da Udine, come racconta la stessa influencer, ”sono corsa Milano e ho trovato quel macello”. Sempre su instragram Taylor pubblica un video con le immagini della sua casa letteralmente messa a soqquadro: armadi e cassetti aperti, abiti a terra e pacchi sparsi ovunque.

”Sono terrorizzata si sono portati via diversi oggetti, oltre ai gioielli”, prosegue, lanciando poi una frecciatina ai cronisti con un altro post pubblicato sempre sulle stories di Instragram: “Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l’accaduto -scrive- descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata ca…”.