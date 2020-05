“Sto approfittando di questo periodo, che adesso è di semi-reclusione, per scrivere una sorta di autobiografia a quattro mani con un autore che dovrebbe uscire prima della fine dell’anno”. Lo rivela Ligabue, che in un video postato sui suoi social con il quale annuncia lo slittamento del grande evento di Campovolo al 19 giugno 2021, rivela alcune ‘chicche’ che sorprendono i fan.

Oltre all’autobiografia del rocker emiliano, c’è anche un’altra lieta sorpresa per i fan di Liga. “Mi sono ritrovato a frugare nei cassetti e ho trovato delle canzoni che stavano lì, alcune da anni -dice l’autore di ‘Certe Notti‘- su cui mi è piaciuto mettere le mani, in questo periodo, con musicisti produttori ovviamente in maniera telematica, riscrivendo i testi. Anche lì, spero di potervi fare la sorpresa che ho in testa prima della fine dell’anno“, dice Ligabue.