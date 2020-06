E’ Enrico Ruggeri il primo grande ospite del cantautore Pago nella puntata d’esordio de “Il Quinto Moro”, il nuovo programma in onda sulle pagine Facebook e YouTube di Sardegna Rossoblù TV. Sabato alle 19.30 spazio dunque ai vip non sardi che amano l’Isola in modo viscerale.

Da qui il titolo della trasmissione. Rigorosamente in diretta, il Quinto moro inizia dunque in modo scoppiettante, con il cantante milanese ex Decibel e vincitore – fra gli altri – di due Sanremo come protagonista in cui la Sardegna sarà il tema principale della chiacchierata serale fra i due artisti.

Fra racconti e aneddoti, e non si escludono sorprese musicali, con “il Quinto moro” si scopre l’Isola vista attraverso gli occhi di noti personaggi della tv, spettacolo, musica, sport e cultura. Il primo appuntamento con Pago è per domani alle 19.30, per un totale di otto sabati.

Il format di Sardegna Rossoblù tv è solo l’ultimo di una lunga serie di trasmissioni già in onda, contenitori ideati dall’Associazione di Promozione Sociale per promuovere l’immagine dell’Isola in giro per il mondo attraverso le sue eccellenze. Dalla striscia quotidiana con il Tg rossoblù (tre edizioni) dal lunedì al sabato, spazio anche ai Sardi nel mondo, al quiz “Sardegna in gioco”, senza tralasciare il settore enologico con #iobevosardo.