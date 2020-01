(Foto Fotogramma)

“Non compro niente… non cambio religione mi spiace… non spaccio, ho detto che non spaccio”. Luciana Littizzetto risponde al citofono di casa, da dove è in collegamento con ‘Che tempo che fa’…. “Ma guarda che fanno delle domande al citofono ultimamente imbarazzanti”, dice rivolgendosi a Fabio Fazio e facendo il verso alla ‘citofonata di Salvini‘. “Mi chiede se mi sono rifatta le tette… – continua la comica – sono mie, km zero. Che vuoi sapere di Fabio? La sua regolarità è perfetta, va di corpo regolarmente”.