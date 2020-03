“La mia domanda è stupida ma la faccio lo stesso: perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”. Lo scrive su Twitter Lucio Presta, commentando la sfida tv Fiorello – Paolo Bonolis di domani, che si traduce in una sfida fra Rai e Mediaset.

Le due emittenti hanno infatti dovuto ridisegnare i loro palinsesti a causa del Covid-19, quindi Fiorello, su Rai1, riproporrà un medley dei suoi show su ‘Viva Raiplay‘, andato in onda in streaming, mentre Canale 5 ‘controbatterà’ con le repliche di ‘Ciao Darwin‘ condotto da Paolo Bonolis.

Al post dell’agente dello spettacolo ribatte prontamente Fiorello: “Caro Lucio, che ce lo diciamo a fare!“, commenta lo showman mostrando di essere d’accordo con la considerazione di Presta. Anche Simona Ventura commenta la scelta di mettere in ‘sfida’ i due programmi: “E’ nel dna”, scrive la conduttrice.