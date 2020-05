“L’uomo esiste ancora, no? I dinosauri esistono? No. E allora, chi ha vinto?”. Al Bano non lascia. E, anzi, raddoppia. A Un giorno da pecora, il cantante torna sulle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa a Domenica In. “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, figuriamoci se non è capace di distruggere questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus”, ha detto il cantante a Mara Venier.

A Un giorno da pecora, si torna sul tema. “Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York. C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri, ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro e non ho mai cancellato questa immagine”, dice Al Bano.

“I dinosauri si sono estinti prima dell’arrivo dell’uomo? Si dice che… ma se al museo della storia naturale di New York hanno messo un’immagine del genere, ci sarà una ragione. Confermiamo che l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”, aggiunge.

L’artista si sofferma in generale sull’emergenza Covid. “Bisogna sempre stare molto attenti, il virus non guarda in faccia nessuno. Neanche i cantanti. Le immagini della movida? Si sono aperte le porte delle carceri domiciliari e tutti si sono dati alla pazza gioia, ma bisogna rimanere con gli occhi bene aperti perché il virus non è ancora morto”, aggiunge.