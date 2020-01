Un programma tutto suo (“settimanale, perché giornaliero mi mette ansia”) in cui raccogliere “tutte le stro… che mi vengono in mente durante la settimana, in diretta e registrate, e metterle in un unico contenitore radiofonico. Lo chiamerei ‘Tuttomaccio’”. A dirlo ai microfoni di Adnkronos è Maccio Capatonda, intervistato mentre era ospite di Radio2 alla trasmissione ‘TuttiNudi’, condotta dal trio Dj Osso, Pippo Lorusso e il vincitore di ‘Tale e Quale Show’ Antonio Mezzancella. “Amo giocare con la voce, dice Maccio, e mi sarebbe piaciuto fare il doppiatore”. L’attore e ideatore di ‘Italiano medio’ è reduce dall’aver doppiato, per Sony e Warner Bros, l’uccellino Red in ‘Angry2 – Nemici per sempre’’.