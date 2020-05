di Carmela Piccione

“Achille Lauro è un artista stupendo, il più internazionale di tutti. Sarebbe stato perfetto per l’Eurovision, naturalmente accanto a Diodato”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos il cantautore Cristiano Malgioglio a proposito dell’Europe Shine a Light che in tempi di pandemia sostituisce l’Eurovision Song Contest.

Ed ha aggiunto: “sono convinto che il coronavirus non spegnerà la musica. Sarà al contrario la musica che fermerà la pandemia. Certo, mi si stringe il cuore vedere giovanissimi come Leo Gassman, la vincitrice di Amici, Gaia Gozzi o Elodie. Avrebbero avuto un’estate straordinaria, ma purtroppo sono stati cancellati i concerti, non ci sarà la musica nelle discoteche. Confesso di essere molto addolorato – ha proseguito Malgioglio – Avevo pronto il mio nuovo disco con un gruppo rapper di fama mondiale che è slittato a settembre. Ma la musica si può ascoltare alla radio. Le radio sono oggi la nostra grande forza, stanno facendo un lavoro straordinario, in particolare Rtl, grazie alla quale possiamo ascoltare delle bellissime anteprime. E tutto questo incoraggia noi artisti”.

E riguardo alla manifestazione che sarà trasmessa su Rai Uno, stasera, ha poi proseguito: “quest’anno sarà una manifestazione completamente diversa con filmati legati ai grandi talenti internazionali. Purtroppo non ci sarà il grande show a cui eravamo abituati, luci suoni, straordinarie coreografie”. Ha ascoltato tutti i brani Cristiano Malgioglio, ma scherzando ha concluso: “faccio il tifo naturalmente per Diodato, il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo. È uno dei migliori cantautori che abbiamo in Italia in questo momento. Ma ho molto amato i brani che battono bandiera irlandese, inglese e israeliana”.