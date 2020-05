Faccia a faccia con una autentico mito del fumetto d’autore e dell’illustrazione. Un maestro che non ha bisogno di presentazioni. Ma che come tutti si è trovato spiazzato dal lockdown e dall’impatto della pandemia. “Avevo un modo per non arrendermi, e per ringraziare chi stava rischiando tutto anche per me. Nelle trincee sanitarie”. Così Milo Manara si è trovato al centro di due iniziative importanti: Come Vite Distanti lo vede insieme ad altri 80 narratori in varie forme (tra cui Alessandro Baricco) raccontare questo periodo senza precedenti. Un’ idea nata dallo staff di Arf!, il festival del fumetto di Roma, che grazie alle vendite del volume ha permesso di raccogliere oltre 60 mila euro da donare all’ospedale Spallanzani di Roma. Ora è in arrivo Lockdown Heroes, 25 ritratti di donne forti, indipendenti, fondamentali per la risposta sociale all’ansia e alla paura del Coronavirus. Raccolti in un’edizione di prestigio da Feltrinelli con la collaborazione di Comicon. Il cui ricavato va a sostenere l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, il Policlinico Universitario di Padova e l’Ospedale Domenico Cotugno di Napoli. Già in pre-ordine, questo volume sarà in libreria dal 30 luglio.