“Furto! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione! Il ladro ha scassinato la serratura…“. Con un post sui suoi profili social, la conduttrice del Tg2 Manuela Moreno denuncia il singolare furto di un paio di calzature eleganti (un décolleté blu di ecopelle simil-pitone ‘tacco 12’) dal suo armadietto nella redazione del Tg2 a Saxa Rubra. Scarpe di cui allega diverse foto postate in passato su Instagram. “Chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui”, aggiunge ironica la giornalista, che elenca poi alcuni hashtag a tema “#dispetti #feticisti #sfigati“. Per concludere: “Attenta che cadi!“