“Stamattina sono caduta dalle scale, sto tentando di andare in onda, credo di avere una frattura al piede. Abbiamo fatto una fasciatura, alla fine della puntata andrò dall’ortopedico”. Mara Venier vittima di un incidente domestico non rinuncia a condurre Domenica In.

“Ho preso una botta in testa terribile, ero piena di pacchi e sono caduta di peso. Non ci voleva… Spero di arrivare fino alla fine”, aggiunge, prima di annunciare che “staremo con voi fino al 28 giugno. Staremo con voi e se dovrò avere il piedone mi sopporterete col piedone”.