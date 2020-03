“Grazie per avermi regalato questi ricordi. Pensavo di andarmene alla chetichella, invece sono stato convocato da Mara Venier e non potevo dire di no”. Vincenzo Mollica ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Alla Mostra del Cinema di Venezia ho cercato di rubacchiare i tuoi segreti. Ti voglio dire grazie, Vincenzo, per tutto l’affetto che mi ha dato ai miei inizi. Tu hai creduto in me, hai dimostrato di avere stima nei miei confronti e io non finirò mai di ringraziarti”, dice commossa Mara Venier. “Sono emozionata”, ripete, mentre sullo schermo scorrono i messaggi affettuosi di cantanti e attori per il giornalista.