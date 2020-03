(Fotogramma)

di Alisa Toaff

Mara Venier torna in onda con la sua ‘Domenica in’, in diretta da domenica prossima, dopo la sospensione del programma per una puntata per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice all’Adnkronos: “Si torna in diretta!!!”, ha detto Mara.