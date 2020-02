(Foto Fotogramma/Ipa)

“Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque #bodyshaming, no???“. Lo scrive su Twitter Alessia Marcuzzi, commentando l’arrabbiatura di Elodie alla quale Marco Masini, dietro le quinte del Teatro Ariston prima dell’esibizione della cantante, ha ripetuto sorridendo “però devi mangiare”.