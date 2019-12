Quando si dice un evergreen. La celebre canzone di Mariah Carey “All I Want For Christmas ins You”, a ben 25 anni dal debutto del 1994, è diventata per la prima volta “number one”. Il brano è anche il primo “number one” della cantante statunitense dal 2008 nella classifica Billboard 100, oltre che la sua 19esima, a un solo passo dai Beatles che detengono il primato. Completando un viaggio di 25 anni, la canzone co-star di “LoveActually” era stata originariamente pubblicata nell’album “Merry Christmas”.

Quello che sembrea a tutti gli effetti un miracolo discografico è in realtà dovuto in parte al crescente uso della tecnologia che ha cambiato le abitudini degli ascoltatori tra cui l’ubiquita’ delle playlist per la stagione delle feste che hanno decretato l’ingresso della canzone nel canone natalizio accanto a brani iconici come “White Christmas”. Recentemente la Carey ha spiegato a “USA Today” la sua versione della genesi della canzone: “Avevo cominciato a pensare cosa mi piaceva a Natale? Luci, regali, caminetti accesi? Amavo Natale da fin da bambina, ma sono sempre stata senza soldi e dunque non ho mai potuto vivere la festa come i miei coetanei. Venendo da una famiglia disfunzionale volevo che il mio Natale fosse perfetto. Cosi’ quando l’ho scritta ci ho messo ogni grammo del mio voler cercare di ricostruire un attimo perfetto”.

E’ intanto dal 2014 che la Carey e’ tornata in tournee con un serie di show natalizi ancorati sulla canzone del miracolo con tappe a Las Vegas, Parigi, Londra e Madrid. Domenica scorsa a New York ha chiuso il tour al Madison Square Garden con un tutto esaurito circondata da undici alberi di Natale, coro gospel, i due figli, neve finta e Santa Claus. In novembre in vista del 25esimo anniversario, Sony ha ripubblicato un’edizione di lusso dell’album “Merry Christmas”, con quattro versioni di “All I Want”. (Fonte Ansa)