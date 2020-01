Doveva essere lo spettacolo dell’anno, quello che grandi e piccini avevano tanto atteso. Ed invece, all’improvviso, la tata più amata di tutti i tempi ha smesso di volare. Di più: si è schiantata clamorosamente. Stiamo parlando dello spettacolo teatrale di “Mary Poppins”, ispirato all’omonimo film Disney e prodotto dall’italiana Wec World Entertainment Company. Nonostante le 54 repliche annunciate a partire dal 30 gennaio, di fatto al Teatro Nazionale di Milano non tornerà più. Il motivo? Un buco di bilancio.

Il buco di bilancio per “colpa” della scenografia romana

Come riporta il sito Leggo.it, infatti “dopo il successo a Milano nella scorsa stagione, con duecentomila biglietti venduti in sette mesi di repliche – spiega il presidente Wec Giorgio Barbolini – a Roma è nato il problema della ricostruzione integrale della scenografia, poiché quella utilizzata al Nazionale non era compatibile con il palco del Teatro Sistina”. Nonostate, i 70mila biglietti venduti da ottobre a dicembre, le spese per l’allestimento sono state tali da diventare ingestibili. Risultato, un buco di bilancio che non consente di riprendere gli spettacoli a Milano.

I biglietti verranno rimborsati, ma resta il danno “psicologico”

Nonostante la “Stage Entertainement”, società che gestisce il teatro milanese, si sia offerta di accollarsi le spese per poter proseguire la stagione, la Disney e Mackintosh avrebbero risposto con un secco “no, grazie”. Al di là del fatto che chi aveva acquistato i biglietti verrà rimborsato, resta il “danno psicologico” subito da chi attendeva l’evento. E parliamo soprattutto dei bambini.

Visto finora da più di 11 milioni di persone

Lo show è andato in scena anche in Australia e Nuova Zelanda. Una versione tour ha girato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Lo spettacolo è stato visto da più di 11 milioni di persone e da ottobre 2019 tornerà nuovamente nel West End. La versione italiana dello show ha un cast di 32 attori e ballerini selezionati con un’audizione nazionale, una grande orchestra dal vivo diretta da Andrea Calandrini e composta di 13 elementi. Straordinarie coreografie, spettacolari cambi scena, costumi suntuosi e incredibili effetti speciali ne hanno decretato il successo nel tempo.