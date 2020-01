(Fotogramma)

“Ho visto Tolo Tolo di Checco Zalone. E’ un film interessante ma non fa ridere. A me non ha fatto ridere. Ho chiamato Checco, mi ha detto che ha voluto fare un film un po’ diverso. Ha fatto un film sociale, un po’ impegnato”. Massimo Boldi risponde così alle domande di Un giorno da pecora. “Con quale politico farei un film? Con Di Maio, gli faccio fare Cipollino…”, dice l’attore.