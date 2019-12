“Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria. Ve la voglio presentare, si chiama Irene”. Massimo Boldi sceglie il salotto di Italia Sì, su Raiuno, per presentare la sua nuova compagna.

“Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone”, dice l’attore. “Ricominciare dall’inizio è molto bello”.

“Una grande caratteristica di Massimo è la leggerezza con cui, pur essendo un uomo molto complesso, affronta la vita. Magari stiamo parlando di una cosa seria e in quel momento comincia a cantare o recita una battuta di un suo film. E questo mi piace assolutamente, la leggerezza è fondamentale”, dice Irene. “Ho conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. E’ andato tutto in modo molto naturale”.