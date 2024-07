Arriva venerdì 5 luglio in esclusiva su RaiPlay, una nuova serie animata ricca di appassionanti avventure. Si tratta di “Mini Cuccoli e i Dinocuccioli”, prodotta dal Gruppo Alcuni con Rai Kids, e che si avvale della consulenza psico-pedagogica di Anna Antoniazzi (ricercatrice di storia dell’educazione e di pedagogia della lettura) e di Cosimo Di Bari (ricercatore di pedagogia generale e sociale). Dopo l’anteprima su RaiPlay, gli episodi andranno in onda da lunedì 22 luglio, tutti i giorni, alle ore 17.10, su Rai Yoyo.

La storia ha inizio con una gita dei Mini Cuccioli (Olli, Diva, Cilindro, Portatile, Senzanome e Pio), dei loro compagni e degli insegnanti nell’area delle Dolomiti del Veneto Orientale. Quando il gruppo si ferma per il “pranzo al sacco”, l’insegnante di geografia inizia a raccontare: “Queste montagne sono il Pelmo e il Pelmetto. Pensate che qui vicino sono state trovate tracce di dinosauri!”. Cilindro, il più intraprendente dei Mini Cuccioli, incuriosito da quanto raccontato dall’insegnante, decide di ispezionare i dintorni: supera il masso con le impronte dei dinosauri ed entra in una caverna, passa sotto una cascatella e all’improvviso… si ritrova in un mondo meraviglioso dove tutto è rimasto come duecentoventi milioni di anni fa. Avventurandosi in questo nuovo ambiente trova una scuola frequentata da cuccioli di animali preistorici.

Fa amicizia con questi animaletti e partecipa a una lezione in cui viene raccontata una “fiaba preistorica”. A questo punto, Cilindro, affascinato da quanto ha sentito, decide di portare in quella scuola anche gli altri Mini Cuccioli e gli insegnanti che li hanno accompagnati durante la gita. La classe dei Mini Cuccioli e quella dei DinoCuccioli si incontrano e si scambiano informazioni su come vivono e sulle proprie abitudini quotidiane. I Mini Cuccioli e i piccoli dinosauri scoprono così stili e modi di vivere diversi e hanno l’opportunità di condividere nuove appassionanti avventure, rendendosi conto – di episodio in episodio – che le differenze tra loro non rappresentano un limite, ma piuttosto un reciproco arricchimento.

I Mini Cuccioli scopriranno che anche i dinosauri hanno fiabe come le loro, solo che al posto di Cappuccetto Rosso c’è uno Smilodonte e il lupo è un famelico T-Rex. Poi insegneranno ai DinoCuccioli a festeggiare i compleanni, spiegheranno loro che cos’è la televisione, si scambieranno i giochi e altro ancora.