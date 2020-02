(Fotogramma/Ipa)

Dopo il successo delle precedenti stagioni, tornano su Rai1 le commedie del ciclo ‘Purché finisca bene’, prodotte da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale. Domani andrà in onda in prima serata alle 21.25 ‘Al posto suo’, regia di Riccardo Donna, con Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca e Liz Solari. I gemelli Damiano e Chicco hanno caratteri opposti e non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare lanciando un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro! E se per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano non sarà facile la vita da rider. Sul lavoro Damiano conosce la giovane rider Agata mentre Chicco conosce Ofelia, la fidanzata di Damiano, e capisce quanto ci si possa sentire soli nell’assumersi grosse responsabilità…

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata che ha conquistato 1.936.000 spettatori pari al 9,2% di share e il successo social con dati che hanno superato le 320 mila interazioni collocando il programma al primo posto tra quelli più commentati dell’intera giornata di messa in onda (@NielsenItaly), torna l’appuntamento con l’ottava edizione di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, in onda domani alle 21.20 su Rai2. E’ ancora la Thailandia la protagonista del secondo appuntamento dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, guidato da un sempre più crudele Costantino della Gherardesca. Dopo la prima faticosissima tappa, che ha visto l’eliminazione di Padre e Figlia alias Marco Berry e Ludovica Marchisio, i viaggiatori si preparano a ripartire da Surat Thani importante porto della costa orientale della Thailandia e porta d’ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo, per raggiungere dopo 486 km Hua Hin, località che attira i visitatori sia per le sue spiagge sia per la sua meravigliosa atmosfera, passando per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale. Ai nastri di partenza, quindi 9 coppie: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Come nella tradizione del programma, paesaggi mozzafiato, avventure on the road, improvvisi colpi di scena, momenti di commozione e sconforto, e il rischio di dolorose eliminazioni, un’accesa competizione, sono gli ingredienti anche di questa puntata di Pechino Express. Per tutti un solo obiettivo: lasciare l’estate della Thailandia, per arrivare in Cina nel fiore della primavera e raggiungere il freddo inverno della Corea del Sud. “Pechino Express.

Un emblema dell’emancipazione femminile e della liberazione sessuale, che passò dallo status di ragazza innocente a quello della femme fatale sotto lo sguardo di registi e media. Brigitte Bardot è la protagonista del documentario in onda domani alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Grandi Donne”. Unendo archivi familiari mai visti prima con passaggi dell’autobiografia della Bardot, fotografie che hanno modellato la sua immagine e i film in cui recitava, il documentario rilegge il mito di Bardot, mostrando per la prima volta un lato oscuro, che emerge nei suoi scritti e nei film che l’hanno “prosciugata”. Cosa c’era dietro la sua immagine solare, bionda, naturale, da ragazza dei sogni?

Sesta e ultima settimana di programmazione per “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai3, con la preziosa collaborazione del Quirinale, che racconta le storie di cittadini e cittadine insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. La puntata di domani alle 20.20 su Rai3 racconta la storia di Daniela, un’insegnante di inglese che ha deciso di occuparsi di disabili e diventare insegnante di sostegno. Viene considerata una delle migliori professoresse al mondo grazie ai progetti a cui ha dato vita come il “supermercato dell’integrazione”, dove i ragazzi disabili lo gestivano un giorno a settimana, mentre per la parte del marketing contribuivano invece tutti gli studenti. Tutto questo per permettere loro di sviluppare abilità sociali in un ambiente in cui possono mettere in pratica gli apprendimenti scolastici, come la matematica, il diritto, l’economia aziendale e anche le lingue.

Domani a Radio anch’io, condotto da Giorgio Zanchini, su Rai Radio1 dalle 7.30, le modifiche in arrivo del governo ai decreti sicurezza dell’esecutivo Di Maio-Salvini. Saranno cancellate le multe alle Ong. Che ripercussioni sull’immigrazione? se ne parlerà con riferimento anche all’allarme lanciato dall’Onu sulla Libia, dove la tregua è appesa a un filo. Dalle 9 poi, gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Cina e l’allerta globale. Perché la Cina ha aumentato le misure di controllo nelle aree in quarantena? Quali gli ostacoli per un vaccino? Ci sono collegamenti tra nuovi virus e cambiamenti climatici? Tra gli ospiti: Stefano Candiani, senatore della Lega, già sottosegretario all’Interno; Oliviero Forti, Responsabile Uff. Politiche Migratorie e Protezione Internazionale – Caritas Italiana; Matteo Mauri viceministro all’Interno (Pd); Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, Elena Ethel Schlein, eurodeputata di Possibile; Maurizio Molinari, direttore de La Stampa; Michela Mercuri, docente di Storia Contemporanea dei Paesi mediterranei, Università di Macerata Alessandra Cappelletti, docente di Relazioni Internazionali Università di Suzhou; Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute e al sociale Regione Toscana; Giorgio Palù, già presidente delle Società Italiana ed Europea di Virologia, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova; Moreno Di Marco, ricercatore presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Un viaggio attraverso la paura – che ci rinchiude tra le sue quattro mura impedendoci di vivere – per scoprire come gli artisti ne abbiano sofferto e l’abbiano combattuta: dai compositori (Rachmaninoff, Chopin) ai pittori (Turner, Cézanne, Masson) dagli scrittori (Kafka, Shelley, Polidori, Wilde, Lovecraft, Poe, Stevenson, Stoker), ai registi cinematografici (Balagueró). È il nuovo episodio della serie “This is Art”, in onda domani alle 19.30 su Rai5. L’episodio mostra come il modo di esorcizzare la paura che avevano gli antichi egizi non sia poi dissimile da quello della gente comune di oggi e porti, inesorabilmente, alla conclusione che la paura è soltanto nella nostra testa.

Economia, dal greco oikonomia, significa letteralmente “amministrazione della casa”. Nei secoli quest’amministrazione ha varcato i confini domestici e allargato i suoi orizzonti, trasformando gradualmente il mondo in un grande mercato globale e l’uomo in “mercante-consumatore”. “Storia dell’economia”, in onda da domani alle 22.10 su Rai Storia, racconta questo processo millenario, fatto d’invenzioni, scoperte, teorie e uomini che hanno segnato la storia economica del mondo occidentale. Al centro del primo appuntamento, la nascita dello sviluppo economico moderno e la storia della prima rivoluzione industriale. Dalla fine del settecento lo Sviluppo Economico Moderno ha cambiato ogni aspetto della vita umana. È la storia di una rivoluzione irreversibile e radicale, che ha dato avvio a uno sviluppo senza precedenti, capace di modificare profondamente l’organizzazione sociale, i sistemi politici, i modelli culturali e la vita stessa di milioni di persone. Un cambiamento che ancora oggi caratterizza le aree industrializzate del mondo contemporaneo. Tra gli intervistati: Pierluigi Ciocca, Innocenzo Cipolletta, Emanuele Felice, Romano Prodi, Paolo Savona, Gianni Toniolo, Giovanni Vecchi.

Domani alle 16.05 su Rai3 Pino Strabioli è il protagonista della rubrica di Geo “A spasso con te”, il programma pomeridiano di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. A Orvieto, l’attore, regista e conduttore televisivo Pino Strabioli, accompagnato dalla sua inseparabile cagnolina Mimma, spinge la sedia a rotelle di Fiamma Satta in una passeggiata nei luoghi più rappresentativi della sua città: il pozzo di San Patrizio, opera di alta ingegneria rinascimentale, l’ottocentesco teatro Mancinelli dove è nato il suo amore per il Teatro e la voglia di imparare dai grandissimi che ha intervistato e con cui ha lavorato, a cominciare da Paolo Poli. La passeggiata si conclude con l’incanto del Duomo, davanti agli affreschi del Beato Angelico e Luca Signorelli della cappella di san Brizio. La regia è di Olivella Foresta.

È dedicata al Carnevale di Venezia la prossima puntata di ‘Mordi e Fuggi’, la rubrica di Rainews24 rivolta alla cultura del cibo, in onda domani alle 13.40. Il racconto delle tradizioni culinarie della Serenissima si ispira al tema scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto per l’edizione 2020: amore, follia e gioco. Nel continuo rimando fra ambientazioni contemporanee e ricette storiche, Venezia si svelerà attraverso immagini d’eccezione, girate dall’alto del campanile, il ‘parón de casa’ con i suoi quasi 100 metri d’altezza. In primo piano ingredienti e segreti dei piatti che rappresentano per opulenza e allegria il carnevale, come le maschere e i costumi dell’Atelier di Antonia Sautter ordinati da ogni parte del mondo. La puntata verrà replicata mercoledì alle 14.40 e domenica alle 13.40 e pubblicata sul sito www.rainews.it