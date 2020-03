Immagine di repertorio (Fotogramma)

“È nata Maria Eco“, annuncia Morgan sui social, linkando alle parole una ninna nanna. Il cantante, all’anagrafe Marco Castoldi, è diventato papà per la terza volta. E per la terza volta di una bambina. Il lieto evento era atteso anche dai fan, da quando in autunno si era saputo che la fidanzata Alessandra Cataldo era incinta. Morgan ha già due figlie: Anna Lou, di 18 anni, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, di 7 anni, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.