Anna Oxa (Fotogramma)

“La società Oxarte, trova indecente, come si possa sfruttare l’immagine ed il marchio registrato “Anna Oxa”… in altre occasioni, ma soprattutto in questo contesto. La signora Anna Oxa, non ha rilasciato nessuna intervista, da pubblicare, in questa occasione, non si sarebbe permessa di esporsi senza avere considerazione, per una persona che ha avuto una propria storia, per come, invece, sta facendo parte della Stampa”. E’ quanto si legge nella nota diffusa sulla pagina Facebook Anna Oxa – Oxarte e firmata dalla manager Rosa Maria Milano.

“Franco Ciani ha vissuto decenni senza Anna Oxa, oggi viene utilizzato per parlare della storia di Anna Oxa? Il giornalista del Corriere della sera ha fatto una cosa non corretta. Non ha nemmeno avvisato della bravata, nonostante, si fosse sentito al telefono, con me personalmente, stamattina!”, si legge ancora.