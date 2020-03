Pubblicato il: 30/03/2020 11:36

L’attore statunitense Matthew Faber, noto per aver interpretato film di successo come ‘Assassini nati – Natural Born Killers’ di Oliver Stone e la serie tv ‘Law & Order’, è morto nella sua casa di Van Nuys, in California, all’età di 47 anni. Secondo quanto ha riferito alla stampa americana il fratello Mark, Matthew sarebbe deceduto venerdì scorso per cause naturali anche se non è stata data ancora una versione ufficiale da parte delle autorità competenti.

Alcuni membri della famiglia si sono preoccupati dopo che il 47enne non aveva risposto al telefono per un giorno intero. Il fratello ha chiesto così al proprietario di casa di controllare l’appartamento dove viveva Matthew: una volta aperto, ha trovato il corpo senza vita dell’attore.

Dopo brevi apparizioni, Faber si era affermato con Assassini nati – Natural Born Killers’ del 1994, recitando poi in varie commedie come ‘Fuga dalla scuola media’ (1995), ‘Tre amici, un matrimonio e un funerale’ (1996) e ‘Los Angeles senza meta’ (1998). E’ stato interprete tra gli altri film anche di ‘Palindromi’ del 2004, presentato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e ‘Coppia diabolica’ (2013) di James Oakley.