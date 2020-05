“Il Palazzo del Cinema è stato riaperto, e gli uffici popolati da chi deve organizzare la prossima Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre. Sarà un’edizione con caratteristiche uniche nella sua storia, ed anche per questo verrà ricordata”. Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, parla così dei lavori in corso per l’edizione 2020, in un post su Instagram pubblicato accanto ad un video di Venezia realizzato “dal ferry boat” che lo ha portato al Lido di Venezia ad inizio settimana.

“Ancora non sappiamo esattamente che cosa si potrà fare”, ammette Barbera riferendosi ai protocolli di prevenzione per coronavirus che potrebbero subire cambiamenti all’inizio di settembre. “Ma intanto – aggiunge il direttore – procediamo con la selezione dei film e la messa a punto di un piano che possa garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza. Contiamo sul sostegno di tutti per ripartire nel modo migliore. Viva Venezia!”, conclude.