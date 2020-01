Appuntamento al Parco della Musica, il 5 e il 6 gennaio, con la Chiarastella di Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana (foto Musacchio, Ianniello & Pasqualini)

Il 5 e il 6 gennaio 2020, in esclusiva per Natale all’Auditorium, l’Orchestra Popolare Italiana propone la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla XIII edizione, che anche quest’anno raccoglie l’invito della Caritas Diocesana di Roma per la campagna di solidarietà dal titolo significativo ‘Come in Cielo così in Strada’. Fra i protagonisti di questa edizione spicca la presenza di Fausta Vetere, regina della canzone popolare italiana, voce solista della Nuova Compagnia di Canto Popolare e indimenticabile interprete della ‘Gatta Cenerentola’.

Eseguirà alcuni antichi canti napoletani accompagnati dalla Sordellina, la tipica zampogna ‘cortese’ del Seicento napoletano di cui si era perduta traccia e che solo recentemente, Marco Tomassi, musicologo e virtuoso zampognaro dell’Orchestra Popolare Italiana, è riuscito a ricostruire. Si stratta di un modello di cornamusa cromatica particolarmente complesso, uno strumento ‘terreno dai suoni celestiali’, così come riportavano le cronache dell’epoca, diventato famosissimo in Francia e in Nord Europa ma poi completamente caduto in oblio e di cui sono rimasti solo poche immagini sbiadite presenti in alcuni dipinti conservati in collezioni private.

Continuando il cammino nella ricerca dei suoni legati alle tradizioni del Natale, quest’anno la ChiaraStella si arricchisce per la presenza della grande tradizione dei canti ortodossi ancora in funzione in Grecia, e ad Atene in particolare, che saranno magistralmente interpretati da Theodoro Melissinopoulos, una delle voci più autentiche della scena musicale ellenica. Insieme al Gruppo di danze popolari greche Choros di anna Cirigliano, Theodoro Melissinopoulos, proporrà, accompagnato dall’Orchestra e dal Coro Popolare, alcuni esempi di danze cerimoniali e canti di questua tipici del repertorio bizantino dell’Avvento.