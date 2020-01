Rosario Giuliani, dopo i concerti in anteprima a Umbria Jazz Winter e ad Artusi Jazz, pubblica domani, 24 gennaio, l’album ‘Love in Translation’ (Jando Music/Via Veneto Jazz) che celebra il ventennale della collaborazione, nata proprio a Umbria Jazz, con Joe Locke. Si tratta di due musicisti di diversa nazionalità, e magari di diverso carattere, ma che sono diventati nel tempo protagonisti della scena jazzistica internazionale: il sassofonista italiano Rosario Giuliani, appunto, e il vibrafonista americano Joe Locke.

Coadiuvati da altri due maestri nei loro strumenti, il bassista Dario Deidda e il batterista Roberto Gatto, Rosario e Joe si ritrovano così a suggellare il ventennale di questa loro interazione, diventata amicizia, con ‘Love in Translation’, un disco imperniato sul sentimento dell’amore. Fra standard famosi, come ‘Duke Ellington’s Sound of Love’ del grande Charles Mingus, ‘Love Letters’ di Victor Young e Edward Heyman e persino una ‘Can’t Help Falling in Love’ che fu nel repertorio di Elvis Presley, brillano anche dei brani originali, con due sentiti omaggi a due grandi musicisti che purtroppo non sono più fra noi: ‘Raise Heaven’ che Joe Locke ha voluto dedicare a Roy Hargrove e ‘Tamburo’ di Rosario Giuliani per Marco Tamburini.

L’album verrà presentato dal vivo a marzo: 17 Marzo – Ancona; 18 Marzo – Modena – Teatro La Tenda; 19 Marzo – Bologna – Cantina Bentivoglio; 20 Marzo – Ferrara – Il Torrione Jazz Club; 21 Marzo – Fano; 22 Marzo – Milano – Blue Note; 25 Marzo – Agropoli – Officine 72 Club; 26 Marzo – Roma – La casa Del Jazz; 27 Marzo – Cava Dei Tirreni – Il Moro jazz Club.