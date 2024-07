La XXXV edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore italiana, con media partner Rai, si svolge nelle Marche, nel suggestivo scenario dello Sferisterio di Macerata e vede quest’anno alla conduzione l’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci . Tra gli ospiti Enzo Avitabile, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Nada, Marcin, Carlotta Proietti. Con loro i vincitori del prestigioso concorso di Musicultura, che nel corso degli anni ha lanciato artisti come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e tanti altri. I vincitori dell’edizione 2024 del concorso, nominati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, sono Nico Arezzo, Anna Castiglia, De.Stradis, Nyco Ferrari, Bianca Frau, Helle, Eugenio Sournia e The Snookers. L’esito del voto del pubblico dello Sferisterio elegge tra loro il vincitore o la vincitrice assoluta. Il programma, firmato da Matteo Catalano ed Ezio Nannipieri, con la regia di Duccio Forzano vede anche la partecipazione di Rai Radio1, la radio ufficiale di Musicultura, che segue l’evento con Duccio Pasqua Marcella Sullo e John Vignola. Completano e impreziosiscono il racconto della manifestazione RaiNews 24, Tgr, Rai Italia, RaiPlay e RaiPlaySound.

giorno Rai Italia diffonderà il programma in ambito internazionale .

Il meglio di Musicultura 2024 andrà in onda su Rai 2 in seconda serata il prossimo 15 luglio; lo stesso

