(di Alisa Toaff)

Alessandra Mussolini è pronta a ‘Ballare con le Stelle’. A confermarlo la stessa parlamentare di Forza Italia dopo i rumors che circolavano da qualche giorno su una sua possibile partecipazione al programma di Milly Carlucci. “E’ ancora tutto in via di definizione”, sottolinea all’Adnkronos e alla domanda su come se la cava nel ballo la Mussolini scherza: “Vedremo credo che sorprenderò anche me stessa, ce la metterò tutta come faccio sempre”.

La Mussolini conferma inoltre di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di far parte del cast della prossima edizione del ‘Gf Vip’: ”Dopo il lockdown e la situazione tragica che abbiamo vissuto chiudersi di nuovo dentro una casa è un po’ troppo -spiega- vuoi la libertà e vuoi uscire. Fermo restando che Signorini è stato carinissimo, dopo un lockdown farne un altro, con tutta la buona volontà, non gliela posso fa’!”, conclude scoppiando in una risata.