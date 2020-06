Il 10 giugno era un giorno speciale: Nadia Toffa, morta ad agosto del 2019 per un tumore al cervello, avrebbe compiuto 41 anni. Un occasione per familiari, amici e le tante persone che la amavano per ricordarla, attraverso aneddoti e frammenti di vita. Uno di questi lo ha rivelato sua madre Margherita, ospite de “La Vita in Diretta” proprio in questa triste occasione. In collegamento esterno con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la madre di Nadia Toffa ha raccontato un fatto incredibile avvenuto proprio negli ultimi giorni di vita di sua figliaa figlia. Una rivelazione che in quel momento, quando la vita della giornalista era sospesa tra la vita e la morte ha assunto un significato molto particolare.

L’ultima profezia di Nadia Toffa

“Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incintadi una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non ci riusciva“. La cosa incredibile è che in quel caso di trattò di semplice intuizione, perché nient’altro aveva indotto Nadia Toffa a pensarlo. Quella fu una sorta di profezia, perchè poco dopo avvenne l’incredibile: “Io a Silvia non le dissi niente per non illuderla, ma era vero e poco dopo lo ha scoperto, racconta mamma Margherita. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale“. Non è un caso che Silvia abbia chiamato la tanto attesa primogenita con il nome dell’amata zia. “Nadia la sento sempre qui – ha concluso la signora Margherita concludendo il collegamento. Non ho più paura di niente, sento il suo abbraccio ogni giorno”.

L’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi

Per tenere fede al grande cuore di Nadia, sua mamma ha cercato di continuare il lavoro della figlia attraverso la Fondazione dedicata alla sua memoria. Su quella pagina Facebook della Fondazione Nadia Toffa, ha scritto un commovente post: “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. – Mamma Margherita ♥️”

Il ricordo commosso de Le Iene, il video ricordo

Anche Le Iene hanno voluto ricordare l’amata collega Nadia Toffa in modo speciale nella puntata andata in onda il 9 sera su Italia 1. Al termine della serata, poco dopo la mezzanotte, quindi allo sbocciare del 10 giugno, le sue colleghe non hanno mancato di ricordarla. “Oggi la nostra Nadia – sono state le parole di Nina Palmieri – avrebbe compiuto 41 anni. Vogliamo dirle che ci manca tanto. Buonanotte Nadia” l’ha salutata Nina, senza riuscire a nascondere la commozione. A seguire le altre colleghe. Sulla pagina Facebook del programma c’è scritto: Ci manchi tanto Nadia”, mentre scorre il video, ormai celebre in cui si vede Nadia Toffa che balla al tramonto su una spiaggia.

