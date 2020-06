(Fotogramma)

“Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia“. Inizia così il post che Gianna Nannini dedica a Paul McCartney criticandone la presa di posizione contro i voucher.

“Invece di cancellare il tuo concerto – chiede la rocker senese dai suoi profili social – cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto!”, conclude Gianna Nannini.