(Foto Fotogramma/Ipa)

Mentre sui social fan, colleghi, amici continuano a condividere messaggi di speranza per Naya Rivera, dalle autorità non arrivano notizie incoraggianti. “Presumiamo che sia accaduto un incidente e presumiamo che sia annegata nel lago”, ha detto il vice scerifffo Chris Dyer in una conferenza stampa come si legge sulla Cnn. La star di Glee risulta dispersa da ieri dopo una gita al lago Piru, in California, dove ha affittato una barca con il figlio di 4 anni.

Gli sforzi di ricerca e salvataggio per l’attrice 33enne si sono ora trasformati in un’operazione di recupero, ha affermato Dyer. In ogni caso l’obiettivo è ancora quello di riportare la signorina Rivera a casa della sua famiglia”, ha detto ancora.

Dyer ha fatto sapere che l’allarme è scattato quando l’imbarcazione era in ritardo per il rientro alle 16 ora locale. Un impiegato del noleggio ha trovato la barca all’estremità nord del lago Piru con a bordo il figlio di Rivera.