“Io fermo non ci sto nemmeno se mi puntano una pistola alla tempia. Per me la musica è un’esigenza personale e ho bisogno di condividerla. Sono un passionale. Senza la musica morirei. Senza la possibilità di progettare mi spengo”. E così Filippo Neviani, in arte Nek, nonostante la pandemia e il lockdown esce puntuale con un album di inediti, “Il mio gioco preferito” parte seconda (Warner), dal 29 maggio in tutte le piattaforme. Un album pieno di energia positiva e di ottimismo, così come di brani più meditativi e intimi, senza dimenticare l’amore, da sempre al centro della sua produzione. Ma c’è anche qualche incursione nell’attualità come nel caso di “Ssahh!!!,” dove fotografa “le discussioni da social e il nascondersi dietro il cellulare, tutte cose che purtroppo c’erano anche prima del lockdown. In questo periodo però ci siamo resi conto di quanto il rapporto umano abbia ancora un peso legittimo. Le mie parole raccontano quello che accade ogni giorno, quando diventiamo tutti virologi, tutti scienziati e ci immergiamo in questo vociare assordante e arrogante che non permette di capire nulla. È la fotografia di ciò che siamo e di ciò che potremmo evitare di essere. La soluzione è fare silenzio e, per chi ha fede, ascoltare la voce di Dio”.

In una conferenza stampa in videochat, come si è costretti a fare in questo periodo, l’artista di Sassuolo ha raccontato il suo lockdown trascorso “nella serenità di essere potuto stare accanto ai mie cari”. E in particolare, anche per rispondere alle nostre domande, si è soffermato a parlare del rapporto con la moglie Patrizia, alla quale diverse canzoni di questo disco sono dedicate, come “Le montagne” ma anche “E sarà bellissimo”.

“abbiamo appena festeggiato il nostro ventesimo anniversario, anche se stiamo insieme ancora da prima. Abbiamo vissuto momenti complicati ma non abbiamo mai lasciato passare troppo tempo per chiederci scusa e rivedere certe posizioni. Se avessimo lasciato correre, probabilmente non staremmo più insieme proprio come è successo a tanti amici che avevano legami che sembravano indissolubili. Ma se c’è amore, l’amore si adatta a tutto. Se invece si lasciano formare le crepe, poi diventa impossibile colmarle. Tra noi due la più matura è sempre stata lei: d’altra parte lei è stata madre prima che io diventassi padre. E ha una una gestione familiare molto più chiara della mia. Io sono più bambino. Ho bisogno che mi si organizzi qualcosa altrimenti vado in studio e scompaio lì dentro. In “Montagne” ho pensato al fatto che i ragazzi stanno diventando grandi e ci dovremmo immaginare con la casa vuota. Arriverà anche quel giorno. D’altra parte Martina già vive a Bruxelles. E comunque tornando a mia moglie Patrizia non c’è dubbio che sia lei la mia musa ispiratrice”.

In un’altra canzone “Imperfetta così” Nek da osservatore sensibile anche di “amiche di mia moglie” si è soffermato su quelle donne che a volte “hanno perfino paura di dire cosa pensano, che si sentono pesci fuor d’acqua e poco adatte a tutto. In realtà secondo me il primo modo per essere accettati è accettarsi. Finché non ameremo noi stessi sarò molto difficile accettare l’altro così come è. D’altra parte la grandezza di Dio sta nell’imperfezione e si manifesta nei più deboli e umili, in quelli che stanno un passo indietro. E chi ama, ama tutto dell’altro”.

Nek, che fermo proprio non ci sa stare, in attesa di poter tornare in tour ha deciso di regalare ai suoi fan un’anteprima molto emozionante: si tratta di un concerto nella piazza principale di sassuolo, chiusa al pubblico. Un vero e proprio live con i brani del nuovo album e alcuni brani del suo repertorio. Il concerto sarà in anteprima integrale venerdì 29 maggio, dalle ore 21:00, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su www.rtl.it e a seguire su YouTube.

Inoltre, non potendo incontrare fisicamente i suoi fan attraverso un consueto tour negli store, Nek li incontrerà in una serie di eventi online, una novità assoluta per l’artista e per il suo pubblico. Sarà una chat room esclusiva, in cui l’Artista racconterà l’album, interagirà con i fan e suonerà per loro. Per info: www.mondadoristore.it/nek-cd-evento-il-mio-gioco-preferito/

Questa la tracklist dell’album, prodotto da NEK insieme a Luca Chiaravalli, Gianluigi Fazio, Float e Emiliano Fantuzzi: “Perdonare”, “Ssshh!!!”, “Imperfetta Così”, “Una Canzone Senza Nome”, “E Sarà Bellissimo”, “Amarsi Piano”, “Le Montagne”, “A Mani Nude”, “Allora Sì”, “E Da Qui (Family Version)”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram